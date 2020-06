Nová vědecká studie popisuje koronavirus jako cévní onemocnění

Koronavirus reflektovaný především kvůli dýchacím potížím je cévní onemocnění, tvrdí studie zveřejněná v respektovaném odborném časopise The Lancet. Mohlo by to vysvětlovat různorodost symptomů spojovaných s nákazou, například naběhlé a zanícené prsty chodidel nebo zánětlivé onemocnění projevující se u dětí.