Nejdetailnější snímky Slunce odhalily plazmová vlákna silná stovky kilometrů

Přesný fyzický mechanismus, který vytváří tyto všudypřítomné horké prameny, zůstává zatím nejasný. Další výzkum se tedy nyní zaměří na to, proč a jak vznikají, což může vést mezi astronomy k lepšímu pochopení toho, jak funguje atmosféra Slunce a jak dochází ke slunečním erupcím a bouřím, které by mohly ovlivnit i život na Zemi.

Nejdetailnější pohled v dějinách

Nejnovější závěry spolu s výzkumem publikoval odborný časopis Astrophysical Journal a snímky s extrémně vysokým rozlišením vědci pořídili pomocí přístroje High-Resolution Coronal Imager (Hi-C), který provozuje americká kosmická agentura NASA.

Tento dalekohled může vybírat v atmosféře Slunce oblasti o velikosti pouhých sedmdesáti kilometrů, čili přibližně 0,01 procenta jeho velikosti. Díky tomu jde o fotografie sluneční atmosféry s vůbec nejvyšším rozlišením, jaké kdy mělo lidstvo k dispozici.

„Až dosud solární astronomové sledovali naši nejbližší hvězdu ve standardním rozlišení. Ale výjimečná kvalita dat z dalekohledu Hi -C nám poprvé umožňuje zkoumat záblesk Slunce v ultra vysokém rozlišení,“ akcentuje v této souvislosti profesor solární fyziky Robert Walsh.

„Představte si to takhle: když sledujete fotbalový zápas v televizi ve standardním rozlišení, fotbalové hřiště vypadá zelené a jednolité. Sledujte-li ale stejnou hru v ultra HD, z obrazovky na nás doslova vyskakují jednotlivá stébla trávy,“ podotkl. „A to je přesně to, co jsme schopni vidět díky Hi-C. Zkoumáme jednotlivé prvky, které tvoří atmosféru hvězdy.“