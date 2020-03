Escobarovi hroši mohou v kolumbijské přírodě zastoupit dávno vyhynulá zvířata, tvrdí vědci

První čtyři hrochy si narkobaron Escobar přivezl do soukromé zoologické zahrady na začátku osmdesátých let. Po jeho smrti v roce 1993 se ale zvířata rozšířila do tamní přírody a přizpůsobila se místním podmínkám. Nyní jde o jediné volně žijící stádo mimo Afriku, které čítá asi osmdesát kusů – a prospívá.

Afričtí savci v Kolumbii sice dlouho budí obavy odborníků, kteří poukazují na to, že hroši devastují místní ekosystém; nová studie z amerického magazínu Proceedings of the National Academy of Science ale upozornila i na smířlivější aspekty. Rozšíření těchto velkých býložravců by totiž podle vědců mohlo tamnímu ekosystému navrátit některé – a už tisíce let ztracené – ekologicky prospěšné vlastnosti.