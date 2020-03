Vědci vylepšili technologii CRISPR, může teď cílit na RNA, tedy i na koronavirus

Pokud se podaří tuto technologii rychle rozvinout, mohla by přinést klíčové poznatky k pochopení toho, jak některé části RNA fungují, a také lépe popsat funkce i slabiny virů.

„Myslíme si, že cílení na RNA bude mít velký dopad na molekulární biologii i lékařské aplikace, protože zatím se vědělo o cílení na RNA jen velice málo,“ uvedli autoři výzkumu. „A my to chceme změnit systematickým studiem a analýzami,“ dodal.

Nový výzkum může mít v dalších letech podle jeho autorů také klíčovou roli v boji proti novému koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19. Ten také nemá vlastní DNA, obsahuje pouze RNA. Tato metoda by mohla pomoci rozpoznat části viru, na něž by mohly mířit účinné léky, anebo by se tímto způsobem dala vytvořit mnohem účinnější diagnostika.

Výzkum je ovšem tak nový, že podobných aplikací se lékaři dočkají nejspíše až za několik let. Již nyní je ale možné na RNA koronaviru cílit – vědci dali nástroj také veřejně na web.