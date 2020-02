Čeští vědci objevili dosud neznámou část RNA. Alarmony chrání buňku v době hladu

Ve výzkumné skupině Hany Cahové, která se zaměřuje na zkoumání ribonukleové kyseliny (RNA), si ale vědci všimli podobnosti těchto molekul s malou částí RNA a přišli s hypotézou, že by alarmony mohly být součástí RNA.

RNA neboli ribonukleová kyselina má řadu rolí. Tou nejdůležitější je přenos informací z DNA do proteinů. Funguje jako jakýsi překladatel, který umožňuje, aby se informace v buňce správně šířily a aby jim buňka rozuměla.

Co je to RNA?

Aby hypotézu ověřili, vyvinuli techniku, která tyto molekuly jako součásti RNA umí najít. Díky ní se vědcům podařilo objevit hned devět nových ještě nepopsaných druhů těchto molekul a ověřit, že se v RNA skutečně nachází, a to na jejích koncích jako takzvané čepičky, které RNA chrání před poškozením.

Půl století staré tajemství

„Jako chemici jsme si všimli do očí bijící podobnosti těchto alarmonů se strukturou RNA, a tak jsme mohli odhalit něco, co zůstávalo biologům po padesát let skryto,“ uvedla Hana Cahová z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.