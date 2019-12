Kam lidstvo proniklo roku 2019: hlubiny oceánů, nitro molekul, ale i k povrchu černé díry

Nejhlubší ponor

Americká výprava Five Deep Expeditions vytvořila v polovině května nový rekord v hlubokomořském ponoru. Pod hladinu oceánu klesla do hloubky 10 928 metrů a dostala se skoro až na úplné dno Mariánského příkopu. Předchozí rekord tak překonala o 16 metrů a Victor Vescovo se stal teprve třetím člověkem v historii, který se dostal do podobné hloubky. Na místě objevil čtyři dosud neznámé druhy korýšů, ale i plastový odpad.