Z Prahy bude kosmické centrum EU. Usídlí se tam vesmírná agentura zaměstnávající 700 lidí

Z Prahy by se do budoucna mělo stát kosmické centrum celé Evropské unie. V Česku bude od roku 2021 sídlit nová Agentura EU pro Kosmický program (EUSPA). Vznikne rozšířením organizace GSA, která v Praze řídí evropský družicový systém Galileo. Agentura se tak rozroste ze stávajících 100 na zhruba 700 lidí. Oznámili to zástupci ministerstva dopravy.