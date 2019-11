Vodíková loď už třikrát obeplula planetu. Je zcela ekologická a netvoří žádné emise

Obnovitelná energie pohání nejen loď, ale i takzvaný elektrolyzér, který dokáže mořskou vodu zbavit minerálů a soli a poté ji přeměnit na čistý vodík. „Je to velmi důležitý kus zařízení. Umí rozložit molekulu vody a oddělit od sebe atomy kyslíku a vodíku,“ dodává kapitán Erussard.

„Ano, je to velmi drahé,“ přiznává kapitán. „Ale to jsou všechny nové technologie. Je to jako s televizemi. Když byly nové, stály mnoho. Ale postupem času si je lidé kupovali a velmi rychle se staly dostupnými.“

Na vodík už jezdí první auta, v budoucnu by mohl v kombinaci se solární a větrnou energií pohánět i velké nákladní lodě, které patří mezi největší dopravní znečišťovatele na světě. V příštím roce katamarán vypluje do dějiště olympiády v Tokiu. Tam před 55 lety díky hrám vznikly první vysokorychlostní vlaky Šinkanzen. Japonská vláda už dala najevo, že tentokát má být dědictvím právě vodíkový pohon.