Psí archeologové pomáhají odkrývat hrobky staré tisíce let. Jejich dokonalý čich se nemýlí

Archeologové psí pomoci využili v lokalitě opevnění v pohoří Velebit poblíž pobřeží Jadranu. Pro experty je spolupráce se psy inovativním způsobem, jak vyhledávat starověké památky méně invazivním způsobem, než vyžadují klasické metody.

„Psí čich zjevně nedělá chyby,“ uvedla v rozhovoru pro deník The Guardian Vedrana Glavašová, profesorka archeologie na univerzitě v Zadaru a současně hlavní autorka studie, která využití psů v archeologii popisuje. Vyšla v odborném žurnálu Journal of Archaeological Method and Theory.