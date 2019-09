V Motole se narodilo dítě z transplantované dělohy, je první v České republice

„V České republice jde o historicky první případ, kdy se u pacientky po transplantaci dělohy podařilo úspěšně udržet těhotenství až do doby porodu,“ uvedla mluvčí nemocnice Pavlína Daňková.

Život ze smrti

Pacientka s vrozenou absencí dělohy – tzv. Mayerův-Rokitanského-Küsterův-Hauserův syndrom – podstoupila transplantaci dělohy od dárkyně se smrtí mozku v roce 2017. Ještě před transplantací jí v Motole odebrali vajíčka, která následně oplodnili partnerovými spermiemi, a embrya se pak ve zmrazeném stavu uchovávala až do doby umělého oplodnění. To se v odstupu dvou let od transplantace úspěšně podařilo.

Celé těhotenství včetně asistované reprodukce probíhalo pod kontrolou motolských lékařů. „Maminka byla oproti jiným rodičkám častěji sledována. Běžné jsou kontroly jednou za měsíc, v tomto případě to bylo dvakrát měsíčně,“ říká Roman Chmel, přednosta gynekologicko- porodnické kliniky a ošetřující lékař sedmadvacetileté matky.

Růst plodu v děloze, ultrazvuková i všechna další potřebná vyšetření nevykazovala odchylky od běžného těhotenství. A ani imunosupresiva, tedy léky potlačující imunitu, které musí matka kvůli transplantované děloze užívat, neměla na vývoj plodu v děloze negativní dopad.

Samotný porod císařským řezem proběhl bez jakýchkoliv komplikací, i když o týden dříve, než bylo původně naplánováno. „Rodička přijela k nám do porodnice v 35. týdnu těhotenství již s děložními stahy. Proto jsme museli ihned zahájit přípravy na porod. Zvládli jsme ho provést v poměrně krátkém čase, trval přesně 47 minut,“ dodává Marek Pluta, primář kliniky, který porod vedl.

Operační tým tvořilo asi deset lidí. Kromě porodníků i neonatologové, anesteziologové, porodní asistentky a zdravotní sestry.