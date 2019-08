Hvězda filmu Extase večeřela s Hitlerem. Pak vymyslela technologii umožňující mobily

Herečka se rozhodla problém vyřešit. Rozlouskla ho, když se setkala se slavným skladatelem filmové hudby Georgem Antheilem. Tento experimentátor například zkoušel používat více klavírů, mezi nimiž se postupně přesunovala melodie, aniž by byla hudba přerušená.

Když se USA zapojily do války, stále častěji se mluvilo o zbraních – a herečka díky své minulosti najednou měla téma, jemuž rozuměla mnohem lépe, než mohl kdokoliv čekat. Vzpomněla si, že na mnoha schůzkách, jimž byla přítomná, se mluvilo tom, jak snadno se dají rušit dálkově naváděná torpéda – stačilo znát jejich frekvenci a signál se dal velmi lehce přerušit.

A tak se ve svém volném čase věnovala místo večírkům vědě a vynalézání – a to přesto, že v tom neměla žádné formální vzdělání. Jako vynálezkyně byla mnohdy nedůsledná a přelétala od jednoho tématu k jinému: vylepšovala dopravní světla, krabice na papírové kapesníky, ale také vymyslela šumivou tabletku.

Video of George Antheil - Ballet Mécanique (1924, revised 1952-53)

Společně si tato dvojice nechala patentovat technologii nazvanou FHSS neboli Frequency Hopping Spread Spectrum. Tehdy sloužila k ochraně rádiových vln před rušením – podobně jako se hudba přenášela z klavíru na klavír, mohly se přesouvat rádiové signály z kanálu na kanál; pro Němce se tak měla stát americká torpéda nerušitelnými.

Lamarrová si tuto technologii nechala patentovat roku 1942, ale americké námořnictvo ji odmítlo – přišla mu příliš složitá. Od šedesátých let se tento vynález krásné herečky začal k ochraně torpéd reálně využívat.

Jenže to byl teprve začátek; ukázalo se totiž, že tato metoda přenosu v rozprostřeném spektru je natolik užitečná, že se stala jedním ze základů metody CDMA – a na té stojí většina naší civilizace, a to přesto, že většina lidí to nevnímá.

Je součástí systému GPS, který používá družice k přesné lokaci jakéhokoliv místa na Zemi, ale také v mobilních telefonech a telefonních sítích.

Přestože má tento její vynález tak obří dopad na celé lidstvo, většinu života za to Lamarrová nebyla oceněná. Námořnictvo ani telefonní společnosti jí nikdy za patent nezaplatily, její dopad byl v podstatě ignorován. Teprve roku 1997, tři roky před smrtí, dostala oceněné Pioneer Award. Podle jejího životopisce na to reagovala velmi lakonicky, slovy: „No, bylo na čase.“

Roku 2014 byla posmrtně uvedena společně s Antheilem do síně slávy amerických vynálezců.