Kdo vyhrál válku? Lidé po celém světě přeceňují roli své vlasti, ukázal výzkum

Kdyby byly odpovědi „realistické“, ani zdaleka by se celkový součet nemohl přiblížit 100 procentům – ale ve skutečnosti výsledek přesáhl v součtu 1000 procent. Nejvíce svou roli v dějinách brali vážně občané Indie, Ruska a Velké Británie, všichni přisoudili své vlasti více než padesát procent celkového pokroku lidstva. K padesáti procentům se blížili také Italové.

Američtí vědci vedení expertem na historickou paměť, psychologem Henrym Roedigerem III. , zjišťovali před rokem u lidí z 35 zemí světa, jak jejich vlast přispěla ke světovým dějinám . Chtěli, aby to lidé vyjádřili v procentech.

Podle Roedigera je ale ruský postoj pochopitelný – pokud by se do druhé světové války počítala jen evropská fronta, pak je zásluha Sovětského svazu nezpochybnitelná. Naopak řada historiků uvádí, že se nepřiměřeně zdůrazňuje role vylodění v Normandii.

Ruská historická paměť je podle Roedigera velmi odlišná od té západní. „Rozumíme tomu, jak se Sovětský svaz, dnes Rusko, vždy cítí obklíčené. Vidíme je jako agresivní, ale oni sami se vidí podle narrativu, který je starý sovky let: Rusko se stará o své vlastní záležitosti, ale jeho okolí na ně útočí – vypadá to, že všechno ztratí, ale nakonec se proti všemu postaví a zvítězí.“

Psycholog se domnívá, že podobným způsobem vidí dnes Rusové Američany. „Nyní máme státy NATO, které je obklopují. My vědci si myslíme, že když dokážete pochopit historickou paměť lidí, budete úspěšnější v chápání jejich východisek a tedy i při vyjednávání s nimi,“ dodal Roediger.

Pozoruhodné ale bylo, že také občané států, které válku prohrály, viděli svou roli podobně silně. V součtu se dostali na 140 procent zásluh – místo, aby se lidé snažili potlačit roli své vlasti v prohrané válce, její roli přeceňují.

Důležité proč

Podle autorů výzkumu tyto výsledky ukazují, jak neobjektivní je uvažování o historii. Je to podle nich ale zcela očekávané: školství se logicky nejvíce věnuje výuce národních dějin, takže podvědomě role vlastního národa v dějinách připadá lidem důležitější, než reálně byla.

Vědci současně přiznávají, že je velmi složité a zřejmě i nemožné určit, jaká byla reálně procentuální role nějakého národa nebo státu ve válce. Pro tuto studii se o to ani nesnažili – zajímalo je jen, jak moc se občané jednotlivých zemí budou snažit vlastní zásluhy přeceňovat.