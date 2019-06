Mars může kolonizovat čistě ženská posádka. Muži mohou zůstat doma, naznačuje studie

Výsledky ukázaly, že nemá mikrogravitace ve vesmíru na zmražené sperma negativní dopad a spermie si zachovávají podobné vlastnosti, jaké by měly na Zemi. Podle vědců to zvyšuje pravděpodobnost, že by v budoucnu mohla k Marsu zamířit kolonizační výprava tvořená ženskou posádkou a spermabankou.

Varianta, že by se na Mars mohla vydat posádka složená čistě z žen, se už v minulosti diskutovala. Roku 2017 o ní veřejně hovořila první britská astronautka Helen Sharmanová. Podle ní existuje v americké kosmické agentuře vědecká zpráva, která zkoumala sexuální potřeby posádky při cestě k Marsu. Sharmanová uvedla, že tato zpráva doporučuje, aby z těchto důvodů byla posádka na Mars jednopohlavní, tedy buď čistě ženská, nebo jen mužská. Pokud by totiž byla zastoupená při nejméně 500denní expedici na Mars a zpět muži i ženy, mělo by to negativní dopad na soudržnost posádky.