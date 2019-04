„Rozložitelné“ tašky vydržely v půdě tři roky a nerozložily se, ukázal britský výzkum

Naopak rozložitelné sáčky dopadly špatně jak v moři, tak i v půdě. Vědci je nechali v zemi po dobu 27 měsíců a po vykopání byly stále v původním tvaru, jen se trhaly po vložení nákupu. Pokud byly po tři roky v mořské vodě, pak se do nich dal nákup v klidu vložit a vydržely to.

Autory výzkumu jsou experti z univerzity v Plymouthu, zveřejnili ho v odborném časopise Environmental Science and Technology. Podle nich výsledky studie zpochybňují to, že by rozložitelné plasty byly řešením situace s množstvím umělých hmot v přírodě.

Imogen Napperová, která tento výzkum vedla, varuje: „Po třech letech mě překvapilo, že všechny tyto sáčky jsou schopné nést nějaký nákup. Nejvíc překvapivé to bylo u těch z rozložitelných plastů. Když vidíte něco označeného touto značkou, automaticky předpokládáte, že se to rozloží rychleji než obyčejná taška. Ale jak ukazuje náš výzkum, není tomu tak.“

Podle britských statistik jsou právě umělohmotné tašky a sáčky vážným problémem především proto, že se využívají nejčastěji jen jedenkrát. Vědci z Plymouthu upozorňují, že řada výrobců těchto předmětů uvádí nepravdivé informace o tom, jak snadno a rychle se stanou součástí přírody. Podle Napperové ale žádná ze zkoumaných tašek tyto požadavky nesplnila.

V ideálních podmínkách se plastový odpad rozkládá odpovídajícím způsobem – ale musí se jednat o kompost s vhodnou teplotou a vlhkostí. Naopak v běžných podmínkách se rozkládají mnohem pomaleji, než vědci předpokládali. Pokud by se tedy chtělo nějak intenzivněji plastový odpad recyklovat do přírody, bylo by potřeba dělat to ve speciálních zařízeních v kontrolovaných podmínkách – a to se zatím nikde neděje.

Český výzkum

Environmentální dopad různých druhů tašek zkoumala nedávno také česká studie expertů z Vysoké školy chemicko-technologické. Ti popsali, že bavlněné tašky mají na životní prostředí horší dopad než polyesterové textilní tašky pro opakované použití.