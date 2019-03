Našel se král králů. Největší Tyrannosaurus rex žil dlouhý život plný násilí

Monstrózně velký Tyrannosaurus rex měřil na délku přibližně 13 metrů. Od svých objevitelů dostal jméno Scotty, podle whisky, kterou si vědci na jeho objev připíjeli. Žil v oblasti dnešního Saskatchewanu v době před 66 miliony let.

„Byl to opravdu král králů,“ komentoval nález jeho autor, paleontolog Scott Persons s narážkou na význam jména tohoto dravého dinosaura. Tyrannosaurus rex totiž znamená tyranský královský ještěr. „Mezi tyranosaury jsme pozorovali značné rozdíly ve velikosti,“ uvedl vědec. „Někteří jedinci byli protáhlejší než ostatní, jiní zase byli výrazně robustnější. Scotty je typickým příkladem robustního typu. Když jsme pečlivě změřili jeho nohy, kyčle a ramena, ukázalo se, že je tím nejstatnějším T-rexem vůbec.“

Největší mezi velkými

Z kosterních pozůstatků nohou vyplývá, že Scotty musel vážit nejméně 8800 kilogramů, což z něj dělá nejtěžšího známého dravého dinosaura, jakého věda zná. Stejně masivní jako jeho velikost byl i projekt, který ho prozkoumal.

Kostra tohoto tyranosaura byla objevena už roku 1991, kdy byl k tělu povolán jeden z nejlepších paleontologů své doby, Kanaďan Phil Currie. Brzy se ukázalo, že dinosaurus leží v pevném pískovci tak nešťastně, že se k němu téměř nedá dostat. Jen samotné výkopové práce proto trvaly více než deset let. A teprve potom mohli vědci začít pracovat na sestavování třináctimetrové kosti a přesném popisu všech jejích částí – to zabralo dalších deset let. A až v průběhu této části výzkumu se začalo ukazovat, jaké monstrum Scotty byl.