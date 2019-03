Déšť snižuje kriminalitu, ale zhoršuje deprese. Vztah mezi počasím a lidskou duší je komplikovaný

Podobný výzkum, který hledal vztah mezi kriminalitou a počasím, provedl ve Velké Británii odborník na kriminologii Peter Langmead-Jones. V roce 2015 vydal podrobnou analýzu 6,6 milionu policejních záznamů za dobu deseti let. Týkaly se zločinnosti v Manchesteru a prokazovaly, že množství trestných činů roste se stoupající teplotou. Hranicí je 18 stupňů Celsia, při dalším vzestupu teplot už se množství trestných činů snižuje.

Ve své práci se zaměřil i na přítomnost deště, podle jeho výzkumů má tento meteorologický jev dopad na četnost různých druhů trestné činnosti. „Můj výzkum ukazuje, že čím silnější je déšť, tím nižší je zaznamenaná kriminalita. Policisté s tím počítají už dlouho, ale tento výzkum to potvrzuje,“ uvedl pro deník Guardian Peter Langmead-Jones.

Podle jeho analýzy existuje například intenzivní vztah mezi silným deštěm a domácím násilím: „Je pravděpodobné, že silný déšť lidem brání, aby vyrazili ven do hospody nebo koupit si alkohol. A protože je domácí násilí spojené s konzumací alkoholu, lidé, kteří nepijí, nepáchají tolik násilí,“ vysvětlil.

Potvrzuje to i psycholožka Keri Nixonová, která ve své práci přichází denně do styku se zločinci. Podle ní je zdůvodnění jednoduché – ani násilníkům se nechce ven do deště. „Zločiny v takovém počasí páchají, jen když jsou výjimečně zoufalí,“ říká. Navíc jim to ztěžuje další fakt – například pro přepadení je na ulicích málo potenciálních obětí, většina jich je doma.

Proč děti před bouřkou zlobí?

Že má počasí dopad na lidskou duši, se ví od pradávna. Jako první to popsal řecký lékař Hippokratés kolem roku 400 před naším letopočtem. Ve dvacátém století se lékaři nejvíc věnovali vlivu počasí na zdraví – na migrény, infarkty, embolie, bolesti starých zranění nebo dýchací potíže, jako je třeba astma.

Vztah mezi deštěm a bouřkami a lidskou psychikou je sice často zkoumané téma, ale současně stále nepříliš pochopené. Vědci musí totiž při takovém výzkumu pracovat se spoustou proměnných a množstvím faktorů, které mohou ovlivňovat člověka.

Existuje ale množství výzkumů, které nějaký vztah potvrdily. Například v roce 1997 se objevila práce, která ukázala, že se chování dětí mění před bouřkou tak výrazně, že by se podle něj dalo, s nadsázkou, předvídat počasí. Pro rodiče to úplně pozitivní není – právě před příchodem bouřek totiž děti projevují to nejhorší chování, jehož jsou schopné.