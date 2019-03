Čína nahrazuje rýžová pole jiným druhem zemědělství. Pro přírodu je to špatně, varuje výzkum

Autoři práce ale také přišli s pozitivními závěry. Ukázali technologie, které umožňují, aby se v těchto akvakulturních zařízeních dala většina metanu eliminovat ještě předtím, než se dostane do atmosféry.

Pokud by se to podařilo, mohlo by to pomoci splnit cíl OSN, který říká, že emise musí mezi lety 2010 a 2030 poklesnout o 45 procent a dostat se na „čistou nulu“ kolem roku 2050, aby se dalo oteplování udržet kolem 1,5 stupně Celsia.