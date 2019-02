Muž, který objevil hrubky v genetické abecedě. Švédský nositel Nobelovy ceny Lindahl byl hostem ČT

Genetické informace jsou v DNA zapsané pomocí čtyř písmen genetické abecedy – A, C, T a G. Tomas Lindahl při svém bádání narazil na chemickou změnu jednoho z nich, písmene C neboli cytosinu. A tím zbořil představu o téměř naprosté stabilitě DNA.

Tímto objevem v podstatě změnil definici základní molekuly života. Podle ní DNA nemůže nikdy zůstat stále stejná, ale zároveň se nesmí měnit až příliš. To by totiž mohlo skončit i zhoubným bujením a rakovinou. „Naše DNA je takový kompromis: mezi něčím, co je dostatečně stabilní na makromolekulu, a něčím, co lze velmi přesně duplikovat,“ popisuje toto tajemství života profesor Lindahl.

Jeho výzkum má zásadní dopad na výzkum zhoubných nemocí, například rakoviny. Právě tato choroba totiž vzniká při narušení stability DNA, přičemž léčba je nesmírně složitá. Díky jeho objevům se vědci blíží tomu, aby byli schopní zacílit přímo na rakovinné buňky; dosavadní metody, jako je třeba ozařování, totiž ničí i zdravou tkáň v jejich okolí.

Na základě Lindahlových objevů už i léčivé přípravky vznikly a fungují velmi dobře. Například Olaparib už se klinicky využívá; Lindahl, který byl při základním výzkumu, teď může sledovat, jak tyto objevy pomáhají v praxi a léčí. „Bez základního výzkumu by tato aplikace nemohla fungovat,“ upozornil.

Přitom příliš nevěří v nějaký zázračný lék proti rakovině, jeho vize je spíše zmírnění této nemoci. „Co můžete reálně udělat, je potlačit nebo zpomalit průběh nemoci. Prostě se snažíte, aby rakovina byla méně krutá, a pak o ní můžete více přemýšlet jako o chorobě stáří – jako například stařecký diabetes. Není to nic příjemného, ale můžete s tím žít. To znamená, že se po celou dobu budete léčit, ale jako u diabetu můžete mít plnohodnotný život,“ popisuje budoucnost boje s rakovinou.

