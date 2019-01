Bezpečnější a levnější skladování vakcín. Vědci našli možné řešení v soli

přehrát video UDÁLOSTI: Vědci vyvíjí bezpečnější a lépe skladovatelné vakcíny

Místo mrazáku a chlazení na minus 50 až 80 stupňů Celsia by stačila obyčejná police a pokojová teplota. To by mohla být budoucnost přepravy a skladování vakcín, na které pracují vědci z londýnské Imperial College. „Nově bychom nepotřebovali chladicí systém během přepravy vakcín po světě,“ uvedl vědecký pracovník z Imperial College London Alex Brogan. V současnosti to zatím funguje tak, že když není očkovací látka uchovávána ve správné teplotě, může se poškodit, a být tak i nebezpečná pro pacienty. Chlazení vakcín navíc stojí miliardy eur ročně. „Obecně platí, že až 80 procent ceny vakcíny jde na zajištění podmínek při přepravě a skladování,“ vysvětlil Broganův kolega Jason Hallett. Sůl jako řešení Řešení našli vědci v soli. Její speciální molekuly totiž zajistí, že se vakcíny ani při vyšší teplotě nezničí. Zjednodušeně řečeno vědci smíchají lék s kapalnou solí. „Doufám, že síla téhle technologie bude v tom, že bude univerzální, a budeme ji tak moct použít u jakékoli vakcíny. Jednou z věcí, kterou musíme vyřešit, je, jak ji vyrábět ve velkém. Budeme jí potřebovat o hodně víc, než máme v laboratoři,“ uvedl Hallett.

Vědci chtějí co nejdřív začít klinické testy na lidech a doufají, že do praxe se jejich postup dostane během několika let.