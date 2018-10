Aplikace pro nejmenší jsou přeplněné reklamou. Rodiče si neuvědomují rizika, upozorňují vědci

Experti z Michiganské univerzity se ve své studii zaměřili na 135 nejčastěji stahovaných aplikací určených předškolním dětem a o výsledku informovali v odborném časopise Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics . Jde o vůbec první velkou práci na toto téma, protože trh s dětskými programy je příliš mladý a současně proměnlivý na to, aby ho zatím odborníci stačili podrobněji popsat.

Videoher i vzdělávacích aplikací pro děti na mobilních zařízeních rychle přibývá. Rodiče si ale jen málo uvědomují, jak často jsou v tomto prostředí děti pod vlivem nejrůznější reklamy. Podle nové studie, která se zaměřila na analýzu nejpoužívanějších dětských aplikací, obsahuje reklamy v různé podobě 95 procent programů určených pro děti ve věku do pěti let.

Autoři studie konstatují, že hry velmi často přerušovala vyskakovací okna s reklamou, výzvy komerčních postaviček k zakoupení dalších herních rozšíření a také bannerové reklamy. Řada z nich byla zavádějících a mnohdy také zcela nepřiměřených k věku dítěte, pro něž byla aplikace oficiálně určená.

„Protože malé děti dnes používají mobilní zařízení v průměru jednu hodinu denně, je důležité rozumět tomu, jak vystavení těmto komerčním reklamním podnětům ovlivňuje dětské zdraví a kognitivní schopnosti,“ uvedla hlavní autorka práce Jenny Radeskyová, která se specializuje na dětský vývoj.

Její tým odhalil, že velké množství mobilní reklamy v aplikacích pro děti používá manipulativní a rušivé metody – doba, kterou děti reálně stráví s hrou, je tak mnohdy kratší než doba, po kterou děti sledují reklamu. „Naše práce ukazuje, že svět aplikací pro nejmladší děti je jako Divoký západ, se spoustou aplikací, které se víc soustředí na zisk než na dětský zážitek nebo užitek ze hry,“ tvrdí Radeskyová.

Má to podle ní zásadní dopad na regulaci reklamy, etiku vývoje těchto her a také, a to zejména, na postoj rodičů vůči těmto aplikacím a to, jaké by měli dětem povolit stahovat a používat.

Reklamy míří na ty nejmenší

Vědci zkoumali rozdíly mezi aplikacemi, které jsou placené, a těmi, jež jsou ke stažení zdarma. U těch zdarma byly reklamy přítomné ve sto procentech programů, u těch placených jen v 88 procentech. A doba, jak často se reklamy dětem objevovaly, byla u obou typů programů podobná. Vědci také nenašli rozdíl v délce zobrazované reklamy u her odpočinkových a naučných.