Dopravní situaci v Děčíně načas zhorší oprava Nového mostu. Povrch s výtluky ničí auta

Povrch mostu je v havarijním stavu, několik desítek řidičů se obrátilo na správce komunikace kvůli poničeným automobilům. Stavba začne 5. září a bude rozdělena do dvou etap. Dodavatele prací vybralo ŘSD v soutěži počátkem července, s opravou se ale čekalo až na dokončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Labském nábřeží. „Pokud by došlo k souběhu prací, nebylo by možné přes Děčín vůbec projet,“ uvedl primátor Jiří Anděl (ANO).