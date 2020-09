Nové vedení Ústeckého kraje zdědí výrazný dluh. Volební lídři poví, jak s ním chtějí naložit

Úbytek obyvatelstva a nezaměstnanost

Ústecký kraj trápí vyšší míra nezaměstnanosti. Kraj je na tom v této statistice po Moravskoslezském kraji vůbec nejhůře. Podle informací ministerstva práce a sociálních věcí z konce srpna nezaměstnanost v regionu představuje 5,44 procenta.

Dalším regionálním tématem je úbytek obyvatel. Za letošní první pololetí se jejich počet snížil o 1512 na 819 453. Je za tím hlavně stěhování lidí z kraje, ale také počet úmrtí, který je vyšší než množství narozených dětí. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

V polovině roku 2011 přitom žilo na severu Čech víc než 836 tisíc lidí, od té doby jejich počet vytrvale klesá. V letošní první polovině roku se z kraje odstěhovalo 4636 lidí, přišlo jich sem 3753.

Lidé z kraje většinou mířili do jiných regionů v ČR, do zahraničí odešla zhruba třetina vystěhovalých. Podobný poměr je také u příchodů do Ústeckého kraje, dvě třetiny lidí přišly odjinud z Česka, zbytek z ciziny.

Téma pro volební lídry

Zmíněná témata, ale i například řešení současné koronavirové pandemie budou hrát prim v předvolební debatě ČT24. Ta začíná ve 20:05.

Diskutující se do debaty nominovali na základě výsledků výzkumu, který pro Českou televizi zpracovaly společnosti Kantar CZ a Data Collect se zaměřením na volební potenciál. Ten ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohly v současnosti hypoteticky získat ve volbách, pokud by se k nim přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb.