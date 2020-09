Kdo usiluje o hlasy voličů v Ústeckém kraji? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

Svobodní Odpovídá lídr kandidátky Pavel Dittrich. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Já si myslím, že se povedlo postavit pár kilometrů dálnic, ale jako opozici nám to nepřísluší komentovat. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Určitě se nám nelíbí, že se kraj zadlužuje. Jaké jsou vaše priority? Chtěli bychom prosadit finanční nezávislost měst a obcí na kraji. Dále zastavit to zadlužování a dohlédnout na to, aby peníze od nás, daňových poplatníků, byly vynakládány efektivně a smysluplně.

ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty Odpovídá lídr kandidátky Eugen Sigismund Freimann. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Když to shrnu, tak jako obyčejný občan a volič tohoto regionu, musím říct, že vůbec nic. Protože to, co prezentuje krajský úřad na svých stránkách, jsou věci, které se musí plnit pro občany tohoto kraje. Ty věci jsou z rozpočtu a to jsou finance obyčejných lidí, kteří platí daně. Takže vůbec nic za čtyři roky tento kraj pro své lidi neudělal. Žádná vstřícnost ze strany kraje není vidět. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Krom některých staveb se vlastně nepovedlo vůbec nic a nepovedlo se hlavně to, k čemu kraje byly zřízeny. To znamená hlavně vstřícnost k lidem, aby pochopili, že mají někde zastání. To dneska nemají. Jaké jsou vaše priority? Tak Rozumní mají jednu nejen krajskou, ale i celostátní prioritu, a to je obnova lesů. Druhá priorita je návrat k původnímu českému zemědělství, aby Česká republika byla samostatná. To musí začít u krajů, protože ty vytvářejí podmínky pro to zemědělství. Třetí priorita je právě to, co jsem kritizoval na současném vedení kraje. Chceme se přiblížit lidem tak, aby neviděli hejtmana jen jako úředníka, ale i jako člověka s velkým srdcem.

Trikolóra hnutí občanů Odpovídá lídr kandidátky Radek Hoffmann. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Jelikož Trikolóra nebyla členem zastupitelstva Ústeckého kraje, tak to mohu hodnotit jen z pohledu občana. To znamená, že mě jako občana v podstatě nic za poslední čtyři roky zásadně neoslovilo. Můžu zmínit, že jak je před volbami, tak v médiích proběhlo, že všechny strany tvrdí, že zachránily Lužickou nemocnici. Myslím si, že přispěly jen k tomu, aby se o tom začalo mluvit. Je to možná správně, ale uvidíme, jaký bude další vývoj. Myslím si, že je to dobře kvůli zdravotní obslužnosti ve Šluknovském výběžku. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Toho už je samozřejmě více. Nejvíce celým krajem rezonuje to, že toho bylo v sociální sféře uděláno strašně málo. Jsem přesvědčen o tom, že dnes ty politické subjekty, které jsou u moci, nebo u řízení kraje, tak se zbavují odpovědnosti za vyloučené lokality tím, že v podstatě dávají velké finanční prostředky neziskovým organizacím. Myslí si, že to tím vyřešily, ale opak je pravdou. Nevyřešily nic. Jaké jsou vaše priority? Já bych nechtěl úplně rozvíjet nějaké velikánské priority. My máme v podstatě tři základní pilíře Trikolóry. Těmi jsou „bohatství vzniká z práce“, „braňme normální svět“ a „žijme v České republice“. Myslím si, že za těmito pilíři je schováno spoustu věcí, které by měl kraj i celostátní Trikolóra řešit. Myslím si, že to jsou v podstatě věci, na které lidé slyší a které je zajímají.

LEPŠÍ SEVER Odpovídá lídr kandidátky Martin Klika. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? V Ústeckém kraji se nám povedlo stabilizovat zdravotnictví a rozšířit síť nemocnic. Svým způsobem ta zdravotnická zařízení velice dobře fungují a my v tuto chvíli například krajskou zdravotní nemocnici podporujeme pouze v rámci finančních prostředků do investic. Další věcí, která se povedla zvládnout, tak byla krize teď na jaře směrem ke koronaviru. Tam si myslím, že Ústecký kraj v regionu sehrál opravdu velkou roli ve vztahu k městům a obcím. Považuji to za dobrý krok, který se nám podařil. Jako další se podařilo relativně stabilizovat finance Ústeckého kraje. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? V tuto chvíli se nám nepovedly v sociální oblasti sociálně vyloučené lokality. Snaží se je vyřešit všichni, ať už v rámci světa, nebo Evropské unie. Tam vidím ten náš handicap, že jsme v těchto věcech měli být aktivnější. Je to samozřejmě i o přesvědčení vlády k tomu, že Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj potřebují ty finance do regionů dostat a samozřejmě ty regiony pak mohou mnohem lépe nastartovat. Jaké jsou vaše priority? Je to oblast bezpečnosti, zdravotnictví a pak samozřejmě oblast vyloučených lokalit. Tam to beru směrem k té legislativě, tam také potřebujeme pomoc od vlády. Na některé věci, například přestupky, které se tam odehrávají, musíme mít do budoucna nástroj, jak vymáhat sankce. Tam to bez vlády neudělám, protože většina těch lidí je na sociálních dávkách a musíme je umět vybírat i z nich.

ZaRegion Odpovídá lídr kandidátky František Padělek. Co se za poslední čtyři roky povedlo? Především se povedlo to, že kraj začal investovat i do oblastí v jižní části – například Roudnicko, Litoměřicko. To v minulosti nebylo. Jako příklad bych uvedl, že po třicetileté diskuzi konečně začala výstavba jedné z etap obchvatu Roudnice nad Labem. Co se podle naopak nepovedlo? Doposud se nedaří komunikace kraje s obcemi. Především v oblasti investic. Uvedl bych příklad z Roudnice, kde kraj připravuje rekonstrukci mostu přes Labe, který ústí přímo do památkové zóny na náměstí, kde projíždí tisíce aut včetně kamionů. Tento most je zaprvé ve špatném technickém stavu a hlavně je nebezpečný pro chodce a cyklisty, protože je úzký a ve spojení s hustou dopravou je nebezpečný především pro malé děti. Město uplatňovalo v rámci projektové přípravy bezpečností opatření, aby byly zapracovány do této dokumentace – a to se nedaří. Kraj to neakceptuje. Připravuje rekonstrukci, která sice navýší tonáž, to znamená, že navýší počet vozidel přes památkovou zónu. Ale chodcům a cyklistům neumožní bezpečné přecházení přes most. Jaké jsou tři priority, se kterými kandidujete? Především je to připravenost kraje na krizové situace. A ne jen pod optikou dneška – tedy pandemie koronaviru, ale i obecně. Kraj v případě krizí musí zabezpečit bezpečnost občanů, zdravotní péči a samozřejmě i případně pomoc při řešení následků těchto krizí. Druhou prioritou je rozvoj zdravotní péče. Především její dostupnost a kvalita. Naším cílem je, aby v každé nemocnici v každém městě vedle té pravidelné zdravotní péče byla zabezpečena lékařská pohotovostní služba včetně dětské lékařské pohotovostní služby. A poslední prioritou je komunikace. Tak, aby se komunice nastavila ve všech směrech. Od realizace investičních záměrů, přes sociální věci až po dopravní obslužnost do každého koutu kraje.

VOK – Volba pro kraj Odpovídá lídr kandidátky Ota Staňo. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Tak povedl se nákup dvou nemocnic, konkrétně v Rumburku a v Litoměřicích. Je potřeba říci, že nemocnice v Rumburku se podařila jen díky přehlasování koalice komunistů a sociálních demokratů opozicí. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Nepovedly se tři věci. V první řadě se nepovedlo splnit sliby, které dalo vedení kraje lidem. Například v chomutovské nemocnici byla slíbena emergency a koridor pro pacienty. Čekáme na to už deset let. Dále se nepovedl nákup autobusů pro kraj, kde celý proces nebyl průhledný ani transparentní. Hrozí zde problémy do budoucna, pokuty a ztráty v dopravě. Dopravní obslužnost je špatná jak pro pracující, tak pro studenty. Je třeba lépe spolupracovat se soukromými dopravci. V neposlední řadě, a to je hlavním problémem, se vedení kraje na konci volebního období rozhodlo zadlužit kraj v řádu několika miliard. Ty budou jejich následovníci splácet možná desítky let. Jaké jsou vaše priority? První prioritou je výměna lidí ve vedení kraje a krajských společností. Je třeba vyměnit politické nominanty, tedy lidi politicky dosazené za odborníky. Druhým naším cílem je reformovat Krajskou zdravotní akciovou společnost tak, aby byla péče komplexní, plnohodnotná a dostupná pro všechny pacienty ve všech částech kraje. Za třetí je naším cílem zlepšení kvality života občanů Ústeckého kraje s použitím evropských fondů a rozvojových fondů, jako je Restart, kde leží několik milionů a je třeba je použít.

Čistý a lepší sever Odpovídá lídr kandidátky Jindřich Svoboda. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? V Ústeckém kraji se podle mě povedla zejména propagace cestovního ruchu a turismu. Ústecký kraj má mnoho hezkých míst, které může nabídnout turistům, například Hřensko, Krušné hory, České středohoří, takže si myslím, že v tomto směru se kraji dařilo a turisté sem mířili. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Nepovedlo se zamezit vzniku nových ghett a sociálně vyloučených lokalit. V tomto odvětví se dá ještě na spoustě věcech zapracovat a kraj podle mě neudělal vše, co mohl. Jaké jsou vaše priority? Je to stop novým ghettům. Stop novým sociálně vyloučeným lokalitám. A dále stop podpoře neziskových organizací zabývajících se imigrací.

VIZE – národní socialisté Odpovídá lídr kandidátky Jan Vondrouš. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? V první řadě musím zmínit železniční spojení z Rumburku do Děčína a Ústí nad Labem přes německý Sebnitz. Region Šluknovska je velmi odtržený od Ústeckého kraje a každé takové spojení je samozřejmě dobré. Nicméně i v tomto je nutné brát, že jsou v této oblasti rezervy, zejména z hlediska silniční dopravy. Takže i v tomto případě je co zlepšovat. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? To bychom tu asi byli dlouho, nicméně mám tady seznam autobusů, které v roce 2018 nejezdily a které pan radní Andrt vlastně denně posílal. To si myslím je jeden z největších prohřešků Ústeckého kraje. Nezajistit dopravní obslužnost a dopravu do práce a do škol je v podstatě trestuhodné. Jaké jsou vaše priority? V první řadě si musíme říct, že Ústecký kraj je nejhorší z hlediska čerpání evropských dotací. Naším cílem je posunout se v tom žebříčku a být lepší v získávání dotací. Další naší prioritou je bezpečnost, protože Ústecký kraj je v této oblasti velmi problematický. Policie dnes nabírá hlavně díky problematice covidu a faktu, že lidé prostě chtějí mít jistotu. Hlásí se tedy více lidí o státní zaměstnání a my bychom chtěli co nejvíce těchto policejních nováčků i v Ústeckém kraji. Za třetí je to samozřejmě zdravotnictví. Nebudu mluvit o nefungující nemocnici v Rumburku, chybějící nemocnici v Lounech, nebo špatné dostupnosti zdravotní péče v rámci Krušných hor a Podkrušnohoří.

Národní demokracie Odpovídá lídr kandidátky Petr Žák. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? Myslíme si, že se povedlo jen to, že se na severu pořád jen drancuje přírodní bohatství. Lidé se tady okrádají o majetek, jako je Šluknov, Rumburk a tyhle všechny věci. To je tak všechno. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? Nepovedlo se integrovat Romy nebo cikány naší společnosti. Myslím ty migrující, nemyslím ty naše. Dále si myslím, že drobná kriminalita zůstala na stejné úrovni, nebo možná i na vyšší. Myslíme si, že zdravotnictví, které se tady u nás centralizuje, tak není dobré. Je těžká dostupnost odborného vyšetření hlavně ze severního výběžku. Dále si myslíme, že to co je dobré pro Prahu, není dobré pro nás Severočechy. Problém krajů pramení z celostátně špatných zákonů a také z faktu, že se zákon uplatňuje jen pro někoho, a ne plošně. Jaké jsou vaše priority? Rodina by se měla stát základem státu. Můj dům, můj hrad, a bezpečí na ulici i v domech. Další naší prioritou je, že by se měl udělat audit všech neziskovek, které jsou na školách a které působí u nás v kraji.

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT Členové strany včetně lídra se odmítli vyjádřit.