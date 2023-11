Lidé na severu Izraele u hranic s Libanonem nevědí, co bude dál. Žijí v neustálém napětí

Opuštěnými silnicemi, kolem nichž stojí vojenská technika izraelské armády, míří štáb ČT do města Šlomi. Hraniční zeď se nachází přímo nad městem. Ohořelé stromy ve svahu připomínají nedávný lesní požár zažehnutý světlicí. Předseda městské rady Yossi Luchi říká, že nikdo neví, co se bude dít. „Situace je velmi napjatá a může eskalovat z nuly na sto během vteřin.“

Návrat do normálu je v nedohlednu

V bezmála desetitisícovém Šlomi zůstalo sedm set lidí, mezi nimi Ošrit Tubulová. Učitelka v místní školce v těchto dnech vaří vojákům a pomáhá se starat o lidi, kteří město nemohou nebo nechtějí opustit. „Je to trochu děsivé. Nemůžu spát, protože stále myslím na to, co by se mohlo stát v noci,“ připouští učitelka.

Návrat k normálním dnům a nocím je zatím v nedohlednu. Napětí v oblasti nepolevuje a obětí útoků, včetně civilistů, na obou stranách hranice přibývá.