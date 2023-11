V Gaze bojuje i syn izraelského prezidenta, Netanjahuův potomek zůstává na Floridě

Informaci o bojovém nasazení jednoho ze tří synů prezidenta Herzoga přinesl server ToI s odvoláním na izraelskou první dámu, která rozhlasu Kan řekla, že syn se jim z Pásma Gazy už nějakou dobu neozval. „Doufáme ale, že je v pořádku,“ uvedla manželka izraelského prezidenta.

O synovi premiéra Benjamina Netanjahua psal například v neděli deník The Jerusalem Post, podle něhož Jair Netanjahu od počátku války Izraele s Hamásem výrazně omezil aktivitu na sociálních sítích. Rovněž se ze sítí Instagram a X přesunul na síť Telegram, kde má ale jen malou sledovanost. V příspěvcích se soustředí zejména na obhajobu svého otce.

Koncem října britský deník The Times přinesl kritiku od některých izraelských rezervistů, kteří se kvůli válce vrátili do vlasti, na adresu Netanjahuova syna Jaira. Ten se letos přestěhoval na Floridu a na rozdíl od mnoha dalších rezervistů se kvůli válce ze zahraničí domů nevrátil. „Jair si užívá života na Miami Beach, zatímco my jdeme na frontu,“ řekl jeden rezervista deníku The Times.

Zodpovědnost v izraelském vedení

Premiér Netanjahu čelí kritice za to, že dosud nepřiznal díl viny na tom, že izraelská vláda a bezpečnostní složky nedokázaly ochránit Izraelce před útokem hnutí Hamás. To napadlo Izrael 7. října z Pásma Gazy, v pohraničí povraždilo na dvanáct set lidí a na 240 osob uneslo do Pásma Gazy jako rukojmí. Židovský stát v odvetě od té doby bombarduje Pásmo Gazy, také tam provádí pozemní operaci. Podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem jsou v Pásmu Gazy tisíce obětí. Tvrzení o počtech nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Někteří ministři či šéfové tajné služby a vojenské rozvědky přitom už přiznali díl viny na tom, že nedokázali ochránit Izraelce před útokem Hamásu. Netanjahu se naproti tomu podle místních médií snaží zodpovědnost svalovat na ostatní. Koncem října například obvinil tajné služby ze selhání před 7. říjnem a zdůraznil, že nedostal varování, že by se Hamás chystal na „válku“. Po široké kritice svá vyjádření na sociální síti smazal a za výroky se omluvil.