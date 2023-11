Z Pásma Gazy se podařilo evakuovat českého občana, oznámil Lipavský

„Mohu potvrdit, že jeden český občan a jeden rodinný příslušník úspěšně překročili hraniční přechod z Gazy a v tuto chvíli se nacházejí v Egyptě,“ řekl Lipavský novinářům před schůzkou ministrů zahraničí zemí Evropské unie, jejíž náplní bude i situace v Izraeli a v Pásmu Gazy.

Na dotaz, zda bude česká diplomacie nadále pomáhat s jejich návratem, Lipavský dodal: „Návrat z Egypta do Česka už je jednodušší úkol než z Gazy do Egypta, na to my se v tuto chvíli soustředíme“.

Z Pásma Gazy jedině přes Rafáh

Po znovuotevření hraničního přechodu Rafáh, který během izraelské blokády Pásma Gazy představuje jedinou možnost k opuštění tohoto izolovaného území, se v neděli evakuovalo do Egypta 826 držitelů zahraničních pasů. Podle tiskových agentur mezi nimi bylo také přes 60 ruských státních příslušníků či první skupina Poláků. O pondělní situaci na přechodu nejsou zatím informace.

Přes Rafáh jsou také převáženi do egyptských nemocnic někteří zranění Palestinci ze severní části Pásma Gazy, kde izraelská armáda provádí pozemní operaci. Tu zahájila v reakci na útok ze 7. října, při němž ozbrojenci palestinského teroristického hnutí Hamás zaútočili na jižní Izrael a zabili na 1200 lidí, převážně civilistů. Úřady v Gaze ovládané Hamásem uvádějí, že při odvetných izraelských útocích od té doby zahynulo přes 11 tisíc Palestinců, včetně řady civilistů. Tyto infomrace ale není možné ověřit.