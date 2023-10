Špionážní software i krádež dat. Konflikt mezi Izraelem a Hamásem se odehrává i v kyberprostoru

„Před pár dny začali mnozí Izraelci hlásit, že jim volají neznámá telefonní čísla z různých států, přičemž volající pak zavěsil. Patrně tu je snaha vyvolávat strach nebo úzkost,“ vysvětluje ředitel Institutu pro kybernetický výzkum Tal Pavel.

Může jít ale i o pokus o hacknutí mobilů. Tal Pavel sám obdržel podobný hovor z Indonésie. Hnutí Hamás už před třemi lety zkoušelo primitivní, ale občas účinnou metodu. Fiktivní dívky navazovaly na sociálních sítích známosti s izraelskými vojáky.

„Byl to pokus Hamásu, jak obelstít izraelské vojáky, aby si do mobilů stáhli malware, který by pak umožnil Hamásu získávat zpravodajské informace,“ uvedl tehdejší mluvčí izraelské armády Jonathan Conricus.

Skrz odposlechy mobilů a sledování jejich polohy by totiž Hamás věděl, kam míří izraelské jednotky. Společnosti Google a Waze teď i kvůli tomu přestaly v Izraeli zobrazovat data o intenzitě dopravy. Například zácpa na silnici poblíž hranic znamená, že tam někde se přesouvá armáda. Kromě kybernetického boje vede Hamás proti Izraeli informační válku, ve které už začal využívat umělou inteligenci.