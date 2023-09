Kosovská vláda vyzvala Srby, aby stáhli hromadící se armádu od hranic

Spojené státy v pátek varovaly, že sledují znepokojivé posilování srbské armády podél kosovských hranic, což podle nich destabilizuje oblast. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes deníku Financial Times (FT) řekl, že nehodlá rozkázat armádě překročit hranici s Kosovem, protože eskalace konfliktu by poškodila snahy Bělehradu o vstup do Evropské unie.

Podle sobotního vyjádření kosovské vlády vyslalo Srbsko ke kosovským hranicím jednotky ve směru od měst Niš, Raška a Vranje. Kabinet premiéra Albina Kurtiho také uvedl, že Srbsko má poblíž hranic s Kosovem vybudováno 48 předsunutých základen, které mohou sloužit pro jeho případnou vojenskou agresi.

„Instituce Republiky Kosovo v koordinaci s mezinárodními partnery jsou více než kdy jindy odhodlány chránit územní celistvost, zachovávat suverenitu, ústavní pořádek, veřejný pořádek a životy občanů naší země,“ dodala kosovská vláda v prohlášení.

KFOR

Severoatlantická aliance v reakci na současnou vypjatou situaci na severu Kosova schválila posílení mezinárodní mise KFOR, v jejímž rámci je nyní nasazeno 4500 vojáků. O kolik příslušníků se mise rozšíří, NATO neupřesnilo.

Sever Kosova je dějištěm opakovaných nepokojů. Situace se vyhrotila v květnu v souvislosti s nástupem do úřadů čtyř starostů, etnických Albánců, v oblastech obývaných převážně Srby. Zvoleni byli v dubnových volbách, které místní Srbové bojkotovali. V následných střetech se srbskými demonstranty bylo zraněno na 90 vojáků sil KFOR. V reakci na to aliance tehdy oznámila, že do Kosova pošle v rámci KFOR dalších 700 vojáků. Začátkem června dorazila do Kosova jednotka vojáků z Turecka.