Ukrajinská armáda se usazuje v Andrijivce. Tlakem na Bachmut ulevuje jižní frontě

Když v květnu Bachmut padl do ruského područí, žoldáci ze zde bojující Wagnerovy skupiny oznámili, že předají své pozice regulérní ruské armádě. Od té doby se ukrajinští obránci už měsíce pokoušejí přiblížit zpět k hranicím města. V tomto směru zatím postoupili o jednotky kilometrů.

Ztráty na životech jsou na obou stranách vysoké. Přesun raněných do bezpečí může probíhat jen po setmění. Ukrajinci se začátkem září nicméně dostali do poslední fáze bitvy o blízkou obec Andrijivka. Bojovníci se původně pokoušeli prolomit ruskou obranu vesnice, která leží zhruba deset kilometrů jižně od Bachmutu. V polovině měsíce se nakonec probili do samotné Andrijivky. Z domů zbyla kupa spálených cihel, ve vzduchu byl cítit pach smrti.

„Nestojí to za všechny ty ztracené životy, ale my nemáme na výběr. Pomohly by nám dodávky techniky a zbraní,“ popisuje postup ukrajinský voják třetí útočné brigády známý jako „Šeferd“, který byl zraněn při bojích o Andrijivku.

Ukrajinci útočením na Bachmut ulevují jižní frontě

Ukrajinská vlajka tak visí nad další obcí v Doněcké oblasti. Vyčerpané obránce brzy nahradí kolegové ve zbrani, všechno poté začne nanovo. Obklíčit jednotku nepřítele a obsadit další okupovanou obec, a to do té doby, než se Ukrajinci dostanou k samotnému Bachmutu.

Vyvíjením tlaku u Bachmutu ukrajinské síly vážou nepřátelské jednotky, které tak jejich velení nemůže přesunout na jižní frontu, kde je postup obránců viditelnější. Kdyby se Ukrajincům podařilo znovu získat město, nepříteli by to zasadilo těžkou psychologickou ránu.