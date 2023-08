Vichr strhával elektrické vedení, oheň pak sežehl Lahainu. Správce sítě na Maui čelí kritice

Právě spadlé sloupy pod napětím možná zapříčinily jeden z nejničivějších požárů v amerických dějinách. Jedno z videí natočil před osmi dny obyvatel Maui Shane Treu. Při větru o síle hraničící s hurikánem spadl naproti jeho domu sloup elektrického vedení, který strhl na zem dráty pod proudem.

„Na zemi to zkratovalo, padlo to rovnou do suché trávy, sršelo to a najednou se vzňal oheň,“ popisuje Treu. Zavolal hasiče, kteří oheň uhasili. Vítr ho ale později znovu roznítil a hnal po vyprahlých lukách do historického města Lahaina.

Oheň stále není zcela pod kontrolou

Hasiči na Maui i po týdnu dál bojují s plameny. Požár u Lahainy na západním pobřeží se podařilo dostat pod kontrolu z 85 procent. Požár u města Kula ve střední části ostrova je pod kontrolou ze 75 procent, dál tam hoří v těžko přístupných oblastech.

Přímo v Lahaině jsou celé bloky spálené do základů. Těla obětí prošla kremací. Ostatky najdou jen speciálně cvičení psi, kterých je na místě dvacet. Téměř dvě stě záchranářů prohledalo zatím něco přes třetinu spáleniště.

Dorazili také koroneři a patologové, provizorní márnice a laboratoře pro identifikaci stopového množství DNA. „Bude to velmi, velmi obtížný úkol. A trpělivost bude nesmírně důležitá, vzhledem k počtu obětí,“ upozornil Jonathan Greene z úřadu reakce na katastrofy při ministerstvu zdravotnictví USA.