„Nasadili tanky Leopard a bojová vozidla Bradley“. Ruští okupanti připouštějí lokální proražení obranné linie

S tímto tvrzením polemizuje institut ISW, který se odvolává na jiné americké představitele. Vyjádřil opatrnost, pokud jde o různá hodnocení nárůstu ukrajinských protiofenzivních operací v západní části Záporožské oblasti coby součásti hlavního ukrajinského úsilí. Zmínil také list The Washington Post, který citoval amerického činitele, podle něhož ukrajinské akce v Záporožské oblasti mohou být formovací operace pro pozdější protiofenzívu. Američtí představitelé podle něj nehodnotí tyto operace jako součást hlavního ukrajinského úsilí.

Ukrajina zaměřila své síly zejména na jihovýchod země. Podle CNN je to známka toho, že Kyjev v předchozích dvou měsících identifikoval potenciální slabiny ruských obranných linií. Zároveň posiluje své jednotky na jižní frontě. Zdroje CNN uvádějí, že na současnou fázi protiofenzívy Kyjev zřejmě vyčlenil „hlavní část“ svých záložních sil.

Američtí představitelé uvádějí, že ukrajinská armáda do současných bojů nasadila ze záloh velké množství vojáků, z nichž mnozí prošli výcvikem na Západě. Jsou také vybavení moderními západními zbraněmi.

Ukrajinská protiofenziva prorazila některé prvky ruských obranných linií na jihovýchodě, řekl americký představitel. Ruský vojenský představitel pak podle americké stanice připustil, že ukrajinské síly byly ve středu schopny se v Záporoží „vklínit“ na třech úsecích do první ruské obranné linie. Vladimir Rogov, kterého Rusové instalovali do regionální okupační vojensko-civilní správy uvedl, že ukrajinským jednotkám se podařilo prorazit „v důsledku několika vln útoku s více než 100 jednotkami obrněných vozidel.“ Dodal, že podél jižní fronty probíhají těžké boje a Ukrajinci nasadili například (německé) tanky Leopard a (americká) bojová vozidla pěchoty Bradley.

Zelenskyj informoval o osvobození obce Staromajorske

Ukrajinská armáda pokračovala ve čtvrtek v útocích proti ruským invazním silám na nejméně třech úsecích fronty a v některých oblastech dosáhla úspěchů. Ve své poslední analýze to uvedl Institut pro studium války (ISW), jenž se zároveň domnívá, že Ukrajinci zřejmě nepokračovali ve významných mechanizovaných ofenzivních operacích jižně od obce Orichiv v západní části Záporožské oblasti.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek zveřejnil na sociálních sítích video, na kterém ukrajinští vojáci uprostřed ruin hlásí, že splnili úkol a osvobodili ves Staromajorske na západě Doněcké oblasti.

Obec Staromajorske na řece Mokri Jaly se nachází poblíž správní hranice se Záporožskou oblastí, několik kilometrů jižně od města Velyka Novosilka v oblasti, kde Ukrajinci zaznamenali první úspěchy při spuštění protiofenzivy asi před měsícem. Leží také ve směru na Berďansk a Mariupol. Jde o jeden ze tří sektorů, kde ukrajinské síly vedou svou letní protiofenzívu, dodal web.

„Geolokalizované záběry zveřejněné 26. července naznačují, že ukrajinské síly také učinily nepatrný postup severně od Kliščijivky,“ uvádí ISW s odkazem na obec nacházející se několik kilometrů jihovýchodně od Bachmutu.

Zmírnění tlaku u Orichiva?

Jiné záběry podle institutu naznačují, že Ukrajinci během středy postoupili východně od Robotyne, které se nachází několik kilometrů jižně od Orichiva směrem k logisticky klíčovým městům Tokmak a Melitopol. Ruské zdroje zároveň tvrdily, že Ukrajinci pokračovali ve čtvrtek u Robotyne v útocích s nižším tempem a mnohem menším počtem vojáků.

Dříve tam zahájili intenzivní mechanizovaný čelní útok, který ve středu prolomil ruské obranné pozice severovýchodně od obce, píše ISW.

Jeho analytici zároveň upozorňují, že geolokalizované záběry zveřejněné ve čtvrtek naznačují, že ukrajinská armáda může operovat mnohem hlouběji, než zmiňuje Institut pro studium války, který uvádí spíše konzervativní zhodnocení.

Co říkají politici

Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj už minulý týden uvedl, že se „blíží okamžik, kdy příslušné akce mohou získat tempo, protože už procházíme některá minová pole a odminováváme tyto oblasti.“

Americký ministr obrany Lloyd Austin stav protiofenzívy ani konkrétní detaily bojiště nekomentoval. Řekl však, že Ukrajina si „udržuje lidské síly a vybavení“, i když se její vojáci propracovávají minovými poli a dalšími překážkami. Západní spojenci Kyjeva podle něho mohou očekávat, že Ukrajina bude pokračovat v tlaku.

Ruský vůdce Vladimir Putin ve čtvrtek řekl, že intenzita bojů na frontové linii výrazně zesílila, ale tvrdil, že ukrajinský tlak se daří odrážet. „Nepřítel nebyl úspěšný v žádné z oblastí střetů. Všechny pokusy o protiofenzívu byly zastaveny a nepřítel byl zatlačen zpět s těžkými ztrátami.“

Čekání na úspěch

Posílení ofenzívy by bylo vítanou zprávou pro Ukrajinu a její spojence po týdnech omezeného pokroku v terénu, uvedla CNN. Předchozí boje se ukázaly být tvrdšími, než někteří očekávali. A to navzdory tomu, že západní státy věnovaly pomoc v hodnotě miliard dolarů na posílení vojenské síly Kyjeva a poskytly stovkám vojáků výcvik.

Ukrajina doufala, že vyžene značné množství ruských sil z ukrajinské půdy a zvrátí průběh války, ale pokrok se dosud měřil spíše v metrech místo kilometrů. Na to, že očekávání rychlého postupu byla nesmyslná, však upozorňovali mnozí analytici.

Některé z nejstrategičtějších úseků frontové linie jsou totiž střeženy několika vrstvami obrany včetně minových polí, zákopů a protitankových bariér, což Ukrajincům velmi ztěžuje proražení. Zároveň Ukrajině chybí vzdušná převaha, což znamená, že její vojáci jsou pod častými útoky ruských válečných letounů.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov na začátku tohoto týdne řekl CNN, že ofenzíva probíhá podle plánu, ale přiznal, že má zpoždění. Za dobrý výsledek současné fáze protiofenzívy (podle některých zdrojů plánované na tři až čtyři týdny) by považoval, pokud se ukrajinským silám podaří prorazit početné obranné linie Rusů a přiblížit se Azovskému moři. To by slibovalo přetětí pozemního spojení Krymu s Donbasem a Ruskem.