Izraelci mohutně protestovali proti justiční reformě, parlament ji projedná příští týden

V Tel Avivu v sobotu vyšlo zhruba 150 tisíc lidí do ulic na protest proti vládní justiční reformě a další desítky tisíc lidí demonstrovaly v ostatních izraelských městech, napsal server The Times of Israel. Demonstrací se tak zúčastnilo výrazně více lidí, než během předchozích protestů. Izraelský parlament se má příští týden vrátit k projednávání reformy, která má omezit pravomoci nejvyššího soudu a posílit vliv vlády na jeho personální obsazení.