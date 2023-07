Starosta Londýna plánuje rozšířit nízkoemisní zónu. Okrajové části metropole vzdorují u soudu

Projekt počítá s tím, že každé auto, které vjede do Londýna a které nesplňuje ekologické normy, zaplatí za každý průjezd poplatek v přepočtu 350 korun. Londýnská radnice navíc okruh nízkoemisní zóny stále rozšiřuje, nově o dalších pět milionů obyvatel.

Nízkoemisní zóna by tak měla sahat i do vesničky Harrow, která patří mezi periferie Londýna. Do centra metropole to z ní trvá metrem i autem přes hodinu.

Londýňany trápí zdražování

Okrajové části tvrdí, že opatření je zbytečné, bude mít negativní dopady na místní obyvatele a životnímu prostředí na okraji města to stejně nepomůže. „Lidé nechtějí platit navíc 12,5 libry denně. Nemohou si to dovolit, když už teď mají problém zaplatit za jídlo, za účty, za úroky z hypoték,“ prohlásil Londýňan Carl Cristina.

Skupina okrajových městských částí v čele s Harrow se proto s londýnskou radnicí soudí. Obyvatelé u vrchního soudu argumentují i rostoucími životními náklady v britské metropoli. „Jedete si nechat udělat nehty. Připočtěte si 12,5 libry. Jedete k holiči. Bude to dražší o 12,5 libry…,“ upozornila starostka čtvrti Bexley Teresa O'Neillová.