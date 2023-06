Blinken přiletěl do Pekingu. V napjaté době by mohly následovat další návštěvy amerických představitelů

Jeho nynější cesta do 1,4miliardové země, kde je jako dosud nejvýše postavený představitel Spojených států od nástupu prezidenta Joea Bidena do úřadu, je vnímaná jako pokus o snížení napětí mezi oběma mocnostmi. Zároveň od ní ale Washington neočekává žádný zásadní průlom v americko-čínských vztazích.

Podle agentur AP a Reuters by mohla Blinkenova návštěva předznamenat setkání Joea Bidena se Si Ťin-pchingem, které by se mohlo uskutečnit v příštích měsících. Podle Reuters by mohly do Číny v blízké budoucnosti zamířit také americké ministryně financí Janet Yellenová a obchodu Gina Raimondová.

Washington a Peking se neshodují v celé řadě témat. Spojené státy obviňují Čínu z porušování lidských práv v Ujgurské autonomní provincii Sin-ťiang, v Tibetu a v Hongkongu, kritizují vojenskou rozpínavost Číny v oblasti Jihočínského moře i postoj Číny k ruské agresi vůči Ukrajině, kterou Peking odmítá odsoudit. Peking opakovaně varuje USA před vměšováním do vnitřních záležitostí Číny.