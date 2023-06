Čínské vojenské plavidlo zkřížilo v Tchajwanském průlivu cestu americkému, v oblasti panuje napětí

Že se Peking dostal technologicky na tak vysokou úroveň, potvrzují i odhady amerických bezpečnostních analytiků, ti ale dodávají, že by šlo o začátek obrovského konfliktu, ve kterém by Čína nakonec technologické převaze Ameriky podlehla.

Čína se snaží vyrovnat Spojeným státům co do vojenské síly. V jejích médiích se objevují texty, podle kterých simulace ukazují schopnost čínské armády potopit nejnovějšími hypersonickými raketami chloubu amerického námořnictva – nejmodernější letadlovou loď USS Gerald Ford i s doprovodnými plavidly.

Vystrnadit USA ze západního Pacifiku je pro Čínu dlouhodobý cíl, říká sinolog Martin Hála. „V poslední době jsou dost výrazné signály čínské diplomatické ofenzivy i z jihozápadního a jižního Pacifiku, přímý vojenský tlak ale působí hlavně v Jihočínském moři.“

Kdyby došlo k bojům mezi oběma stranami, podle Hály by to mohlo přerůst i do globálního konfliktu. To ale ani jedna strana nechce, a proto se uchylují jen k „manévrování na ostří nože“, jako vidíme teď.

„Si Ťin-Pching připravuje jak svoji veřejnost, tak svoji armádu na reálnou možnost války, a to jak psychologicky, tak materiálně,“ říká Hála.