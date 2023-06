Noční útok na Kyjev má tři oběti. Lidé se snažili dostat do krytu, ale nikdo jim neotevřel, popisují svědci

Ukrajinské úřady se zabývají incidentem, kdy se v době nočního leteckého poplachu podle místních obyvatel neotevřel jeden z krytů. Kyjevan, který se představil jako Jaroslav, popsal stanici Suspilne, že jeho žena a další dva lidé včetně dítěte zemřeli v Desňanské čtvrti, když se pokoušeli dostat právě do místního protileteckého krytu, ale nikdo jim neotevřel.

„Lidé dlouho klepali, velmi dlouho klepali a nikdo (neotevřel dveře)… Byly tam ženy, děti a nikdo neotevřel. V tu chvíli to přiletělo,“ popsal podle serveru Ukrajinska pravda svědek. Jeho žena podle něj běžela do krytu i s dítětem, které úder přežilo. On sám byl v tu chvíli o kus dál, protože se snažil najít někoho, kdo by kryt otevřel. I další dvě oběti nočního úderu se podle Suspilne snažily dostat právě do tohoto krytu.

Люди не змогли потрапити в укриття − чоловік розповів, як загинула його дружина під час нічної атаки росіян у Києві. Відео Суспільного pic.twitter.com/FLjBw76FLh — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 1, 2023

Incident už prověřuje kancelář kyjevského prokurátora. Podle mluvčí žalobců Nadiji Maksymetsové ve čtvrtek dopoledne vyšetřovatelé zahájili výslechy vedení zdravotnického zařízení, jejichž cílem je zjistit, kdo je přímo zodpovědný za zpřístupnění krytu během leteckého poplachu. Vyšetřování je vedeno s podezřením na nedbalostní jednání s vážnými následky.

Mrtvé dítě na Den dětí

„Dnes (1. června) je mezinárodní den dětí. Rusko v noci znovu zabilo v Kyjevě dítě,“ nechal se podle agentury Reuters slyšet šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak, který Moskvu obvinil z toho, že od roku 2014 „páchá na malých Ukrajincích zločiny“. „Od 24. února 2022 nikdo nepochybuje – je to skutečná genocida,“ doplnil. Podle ukrajinské prokuratury zahynuly od loňského února, kdy Rusko rozpoutalo proti Ukrajině válku, stovky dětí.

Rusko popírá, že by se zaměřovalo na civilisty nebo se dopouštělo válečných zločinů, ale jeho invazní síly způsobily v ukrajinských městech spoušť a opakovaně zasahují obytné oblasti, podotýká agentura Reuters. Aktuální noční úder je už nejméně osmnáctý od začátku května.

Rusko zintenzivnilo vzdušné útoky na Kyjev a další města v poslední době, kdy se ukrajinská armáda připravuje na očekávanou protiofenzívu. Intenzivnější ostřelování a útoky ze strany Ukrajiny pak naopak hlásí ruské příhraniční regiony, zejména Bělgorodská oblast. Kyjev se však k těmto akcím oficiálně nehlásí.