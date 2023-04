Právník rodiny amerického vězně tvrdí, že muž zemřel kvůli štěnicím v cele

Thompson se do věznice pro okres Fulton dostal kvůli méně závažnému trestnému činu. Poté, co se ukázalo, že má psychické problémy, byl přeložen na specializované oddělení. Správa věznice konstatovala, že je fyzicky zdravý. Loni v září, tři měsíce poté, co byl zatčen, ho dozorci našli mrtvého ve špinavé cele plné hmyzu. Místo bylo podle amerických médií v tak odpudivém stavu, že ostraha dovnitř vstoupila v ochranném obleku.

„Pan Thompson byl nalezen mrtvý ve špinavé cele poté, co ho zaživa sežral hmyz a štěnice,“ cituje britská BBC z prohlášení právníka Thompsonových Michaela Harpera. „Vězeňská cela, v níž byl pan Thompson umístěn, by nebyla vhodná ani pro nemocné zvíře. Toto si nezasloužil,“ dodal.

Podle Harpera ze záznamů vedených vězeňskou službou vyplývá, že se Thompsonův stav zhoršoval, ale nikdo neudělal nic pro to, aby mu pomohl. V pitevní zprávě se uvádí, že jeho tělo bylo zamořené hmyzem a všude po cele žily štěnice, ale že zemřel z neurčitých příčin.

Něco takového jsem neviděl, řekl entomolog

Harperova právní kancelář na Facebooku zveřejnila otřesné záběry z cely, v níž Thompson přebýval, i snímky jeho těla posetého hmyzem. Pro BBC je komentoval entomolog Michael Potter z Kentucké univerzity, který se specializuje na štěnice.

„Zabývám se štěnicemi více než 20 let a pokud mě nešálí zrak, něco takového jsem ještě neviděl,“ přiznal. Vysvětlil, že poštípaní štěnicemi zpravidla smrtelné nebývá, ale ve vzácných případech, pokud člověka tento hmyz napadá dlouhodobě a ve velkém, u něho může vzniknout závažná chudokrevnost.

Pokud není léčená, může skončit smrtí. „Štěnice se živí krví a velmi velké množství štěnic se živí velmi velkým množstvím krve,“ podotkl Potter. Dodal, že napadení lidé také mohou mít alergickou reakci a dostat anafylaktický šok, který také může být smrtelný.