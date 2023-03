V Polsku rostou ceny potravin, meziročně zdražily o dvacet procent

Opatření inflaci pouze zpomalí

„Samozřejmě že to lidem velmi pomáhá. Pravděpodobně to snižuje inflaci o dva až tři procentní body. Není to ale boj s inflací. Je to jen snížení bolesti. Jednou musíme ten dluh zaplatit,“ upozornil Witold Orlowski, ekonom z Akademie Finansów i Biznesu Vistula.

Růst míry inflace předčil očekávání expertů. Polská centrální banka zatím nebude reagovat, drží základní úrokovou sazbu na 6,75 procenta. Ústy svého guvernéra ujišťuje, že další měsíce se tempo zdražování zpomalí.

Centrální banka počítá za celý letošní rok s průměrnou inflací kolem dvanácti procent, v roce příštím by se pak ceny měly zvednout o šest procent. Blíže k hodnotám známým před vypuknutím války na Ukrajině se podle predikcí inflace dostane v roce 2025, uzavřel zahraniční zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.