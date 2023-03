Ruská vojenská přítomnost v Sýrii by neměla být dočasná, řekl Asad

Syrský vůdce Bašár Asad prohlásil, že ruská vojenská přítomnost v Sýrii by neměla být dočasná a neměla by se omezovat jen na boj proti teroristům. V rozhovoru, který zveřejnila ruská státní agentura RIA Novosti, Asad také řekl, že by uvítal návrhy na vytvoření nových vojenských základen Kremlu a zvýšení počtu ruských vojáků v Sýrii.