Poslední dny před největší evropskou válkou od porážky nacismu: 19. únor 2022

Vůdci Ruska a Běloruska Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko se společně účastní cvičení strategických sil. Sledují vypálení raket s plochou dráhou letu, hyperzvukových i balistických raket schopných nést jaderné hlavice z polygonů v Plesecku i z plavidel v Černém i Severním moři. Už v pátek Putin vyhlásil každoroční odvod vojáků v záloze.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásil, že Ukrajina chce mír, ale v případě invaze se bude bránit. Rozhodl o svolání konzultací zemí podepsaných pod Budapešťským memorandem z roku 1994, v němž se jeho země vzdala jaderných zbraní za záruku bezpečnosti a územní celistvosti od Británie, Ruska a USA. Pokud se konzultace neuskuteční, pohrozil, že Ukrajina už nebude nic z memoranda považovat za platné.

Představitelé samozvaných „republik“ na Ruskem okupovaných územích Donbasu vyhlásili v pátek evakuaci žen, dětí a seniorů do Ruska s odkazem na informace o údajném plánu ukrajinské ofenzivy. Podle metadat nahráli videa oznamující evakuaci už ve středu 16. února. Autobusy odvážejí desítky tisíc lidí. Muži jsou povoláni do zbraně v rámci všeobecné mobilizace. V Rostovské oblasti, kam míří evakuovaní, vyhlašují ruské úřady režim mimořádné události. Šéf Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti Stanislav Zas informuje o připravenosti vyslat do oblasti jednotky.

Z okupovaného Donbasu přicházejí zprávy o výbuchu plynovodu a vodovodu. Oběti hlášeny nejsou, ruská média výbuchy připisují Kyjevu a označují je za teroristické činy. Ruská televize předvedla údajného ukrajinského agenta zadrženého v Doněcku, který při výslechu popsal plány ukrajinských sil na bombardování města a schéma pašování výbušnin z Ukrajiny k teroristickým činům v samozvané „republice“.

Ukrajinská armáda odmítá odpovědnost za výbuchy na okupovaných územích a tvrdí, že palbu neopětuje. Hlásí naopak 225 narušení klidu zbraní z ruské strany a dva zabité a čtyři raněné vojáky. Ukrajinská rozvědka viní ruské tajné služby, že rozmisťují výbušninu v domech, na mostech či železnicích s cílem zabít civilisty a svést jejich smrt na Ukrajinu. Obzvlášť ohrožené jsou podle ní transporty sirotků a seniorů evakuovaných do Ruska.

Mise OBSE zaznamenala za sobotu 19. února přes patnáct set porušení příměří, drtivou většinou výbuchů, na obou stranách linie dotyku. Odpovědnost za ně ve svých zprávách nikomu nepřipisuje.

Ukrajina podruhé za dva dny iniciovala mimořádné setkání Třístranné kontaktní skupiny ohledně situace v Donbasu. Ruští zástupci se na něj nedostavili.

V Rostovské oblasti Ruské federace blízko hranic s Ukrajinou lidé nachází postupně dvě dopadlé střely. Ruská média spekulují, že byly vypáleny z Ukrajiny. Ruské orgány zahájily vyšetřování „pádu ukrajinské střely na ruské území“.

Foreign Policy s odvoláním na nejmenované zdroje z bezpečnostních služeb píše, že Rusko má seznamy lidí, které je při invazi nutné zatknout nebo zabít. Mají mezi nimi být ukrajinští politici a protikorupční aktivisté a představitelé ruské a běloruské opozice v emigraci. Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov to později označil za kachnu.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg varuje, že vše ukazuje na plnohodnotnou ruskou invazi. NATO přesouvá své kanceláře z Kyjeva do Lvova. Lufthansa přerušuje od 21. února lety do Kyjeva a Oděsy.