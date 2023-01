Po zavedení eura v Chorvatsku stouply ceny. Premiér Plenković varoval před umělým zdražováním

Historickou změnu si v Chorvatsku ne všichni přáli. A ne všichni si na ni úspěšně zvykají. „Přepočítávání cen v hlavě je příšerné. Čekali jsme, že to bude zpočátku matoucí, ale tohle je šílenství,“ přiblížila obyvatelka Záhřebu Hedviga.

Zatímco 1. ledna platil premiér Andrej Plenković eurem poprvé s úsměvem, teď zvážněl a obchodníky varuje. K nárůstu cen podle něj nebyl důvod, protože se s příchodem nového roku nezvýšily vstupní náklady. „Jednali jsme v dobré víře, ale pokud ti, kteří ceny neoprávněně zvedli, je do pátku nevrátí na úroveň před zavedením eura, použijeme nástroje, které máme k dispozici,“ předeslal.

Vláda zvažuje zavést cenové stropy, ve hře je i zapsání obchodníků na černou listinu. Do terénu zatím kabinet vyslal stovky inspektorů. Dvěma podnikatelům už udělili pokuty, zatím ale spíš varují.

Podle některých je za zdražováním inflace

Nespokojenost však není plošná. Někteří tvrdí, že ceny zůstaly stejné a z případného zdražování neviní euro. To totiž nezastaví inflaci, která v zemi loni dosahovala 13,5 procenta.

„Mají pádný důvod zdražovat. Něco jiného je, jestli nedodrželi zákon a zaokrouhlili ceny nahoru, to pak je chyba,“ uvedl prezident Chorvatské obchodní a živnostenské komory Dalibor Kratohvil.

Podle ekonoma Petra Zahradníka stojí za zvyšováním cen hlavně hamižnost obchodníků. Připomněl ale také, že přechod se děje v době bezprecedentní inflace. „Nikdy žádná země nevstupovala do eurozóny s takto vysokou inflací. S tímto proudem se několik obchodníků rádo sveze a přidá si na cenách,“ řekl v pořadu Horizont ČT24.

Kontroly ze strany státu jsou podle něj proto na místě; zmínil příklad Slovenska, které při přechodu na euro označilo nadměrné zdražování za trestný čin. „Možná i to přispělo k tomu, že na Slovensku se ceny nezvýšily,“ dodal. Cenový boom, ke kterému v Chorvatsku došlo, ale podle něj do začátku léta ochabne. Turisté by ho proto neměli pocítit.

Přestože zatím není jasné, do jaké míry jsou stížnosti obyvatel oprávněné, polský premiér Mateusz Morawiecki situaci v Chorvatsku využil jako varování před přijetím eura v jeho zemi. Žádný termín, kdy by se tak mohlo stát, přitom Polsko dosud nestanovilo.