McCarthy nabízí rebelujícím republikánům posty ve výborech. Ostuda, hodnotí situaci členové strany

Místo zahájení práce na prosazování volebního programu přinesly první dny nové republikánské většiny pokračování interních sporů, které se přelévají do veřejných vyjádření.

„Myslím, že to je ostuda,“ zhodnotil situaci pro televizi CNN kongresman Ryan Zinke, který patří mezi přibližně devadesát procent republikánských kongresmanů podporujících McCarthyho. „Máte tady dvacet lidí, kteří požadují, aby se jim 201 bezpodmínečně vzdalo. Já se tedy vzdávat nebudu,“ řekl zase reportérům v noci na čtvrtek další člen většinového tábora Trent Kelly.

McCarthy trvá na tom, že z volby neodstoupí, zároveň ovšem patrně dál ustupuje požadavkům svých kritiků. Vícero médií s odvoláním na své zdroje uvádí, že v zákulisí rebelům nově nabídl uvolnit pravidla pro spuštění hlasování o odvolání předsedy – nově by k zahájení takového procesu měl stačit požadavek jediného poslance. McCarthy také údajně přislíbil dva posty ve vlivném „výboru sněmovny pro pravidla“ republikánské frakci, která jej odmítá.

Vyvrcholení osobních sporů

Web Politico ve světle tohoto vývoje psal o „potenciálním oživení“ McCarthyho kandidatury. Jiné signály ale nasvědčují tomu, že má před sebou stále velmi složitou bitvu. „Problém je v tom, že počet těch, kteří Kevinovi McCarthymu hlas nikdy nedají, je vyšší než čtyři,“ řekl CNN kongresman Warren Davidson v odkaze na maximální počet republikánských hlasů, které může za současného nastavení ve sněmovně McCarthy ztratit.

Mnozí pozorovatelé uvádějí, že konflikt v republikánské většině je ve skutečnosti velmi osobním sporem navazujícím na roky tahanic mezi různými křídly strany. Kalifornský kongresman McCarthy, který je v republikánském sněmovním vedení od roku 2011, je brán spíše jako pragmatický politik, který není tak ideologicky vyhraněný jako mnozí jeho straničtí kolegové.

Není ovšem jasné, zda by někdo jiný byl schopen shromáždit větší podporu. „Kevin nemá dost hlasů, ale nikdo nemá víc hlasů než Kevin,“ shrnul problém nejmenovaný republikán citovaný webem Politico.

„Zbytečná entita“

Ať volba předsedy dopadne jakkoli, dosavadní vývoj nasvědčuje tomu, že nadcházející dva roky s těsnou republikánskou většinou by mohly přinést řadu dalších podobných bitev. Zpravodajský web Axios uvádí, že ústupky, které McCarthy aktuálně nabízí rebelům, nejdou dohromady s „rozumným vládnutím“ a že republikánský lídr to dobře ví. „Sněmovní republikáni systematicky zbavili své lídry moci a zavedli de facto anarchii,“ píše web.

Obavy vyvolává také bezprostřední situace, v níž sněmovna bez zvoleného předsedy nemůže vykonávat svou funkci. „Bez předsedy se Sněmovna reprezentantů Spojených států stává v zásadě zbytečnou entitou,“ poukázal list The New York Times.

Nově zvolení kongresmani stále nesložili přísahu, a oficiálně tak stále nejsou členy Kongresu. Sněmovna nemá platná procedurální pravidla a nemůže projednávat žádné legislativní návrhy nebo vykonávat dohled nad vládou. Zároveň by v tuto chvíli nebyla schopna reagovat, pokud by to vyžadovala případná krizová situace.