Konference OSN o biodiverzitě má pomoct zastavit hromadné vymírání

Státy jsou pod stále větším tlakem, aby prokázaly pokrok v boji proti změnám klimatu a poškozování životního prostředí. Zatím se však nedohodly na tom, které ekologické cíle upřednostnit, jak by měly společnosti vykazovat environmentální rizika a jak by měla být jejich činnost regulována.

V posledních letech rychle proudí peníze do podniků zabývajících se čistou energií, stejně jako do fondů a projektů označených jako ekologicky udržitelné. To naznačuje, že investoři mají velký zájem o ekologická řešení, píše Reuters. Investice do projektů zaměřených na biologickou rozmanitost jsou však mnohem nižší, přestože podle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) polovina světové ekonomiky závisí na zdrojích a službách spojených s přírodními ekosystémy. Do roku 2025 bude podle UNEP na projekty v oblasti ochrany přírody potřeba přibližně 384 miliard dolarů ročně (8,9 miliardy Kč).

Nynější konference se účastní na deset tisíc lidí, včetně zástupců vlád, vědců a aktivistů. Generální tajemník OSN António Guterres v úvodu setkání prohlásil, že se „lidstvo stalo zbraní hromadného vymírání“. Dodal, že svět má stále šanci toto ničení zastavit. „Je čas uzavřít s přírodou mírovou smlouvu,“ dodal.