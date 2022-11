V Moskvě začal soud s opozičním politikem Jašinem. Za zveřejnění záběrů z Buči mu hrozí 15 let

„Ilja Jašin 7. dubna ve svém pravidelném pořadu na sociální síti YouTube zveřejnil analýzu záběrů stanice BBC z Buči. Řekl, že podle jeho názoru nebyly zinscenované a že to, co na nich lze vidět, jsou podle něj opravdu zavraždění civilisté, které měla připravit o život ruská armáda. To uvádí i ukrajinská strana, ale Kreml to opakovaně popírá,“ popsal zahraniční zpravodaj České televize v Rusku Karel Rožánek.

Jašin byl následně zatčen a opakovaně usiloval o propuštění. Jeho žádostem však soud nevyhověl, a tak byl stíhán ve vazbě. Podle Rožánka je reálné, že dostane trest až patnáct let. Patří přitom mezi nejvýraznější tváře opozice. V minulosti spolupracoval se zavražděným podnikatelem a opozičníkem Borisem Němcovem nebo nyní vězněným Alexejem Navalným.

Do vězení se Jašin dostal už několikrát, například za protesty proti volbám v Bělorusku. Pro server Meduza uvedl, že emigrace by byla proti jeho svědomí. V tom samém rozhovoru řekl, že sice vníma hrozící trest, ale je to podle něj lepší, než sedět se založenýma rukama a nic nedělat.

Podle organizace OBD je v současné chvíli v Rusku 352 lidí včetně Ilji Jašina, které tamní bezpečnostní složky zadržely na protiválečných demonstracích nebo kvůli tomu, že o konfliktu na Ukrajině mluvili jako o válce, místo „speciální vojenské operaci“, jak Kreml svou agresi označuje.