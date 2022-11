Unijní ekonomika se podle předpovědi Evropské komise dostane do recese

Letošní růst HDP bude podle Komise o něco vyšší, především díky silnému oživení v první polovině roku a stále relativně nízké nezaměstnanosti. HDP sedmadvacítky zemí, jehož letošní růst Komise dříve odhadla na 2,7 procenta, podle páteční předpovědi vzroste o 3,3 procenta.

Inflační tlaky by v příštím roce měly podle Komise mírně polevit, meziroční míra však nadále zůstane relativně vysoko, a to na sedmi procentech. Blíže k dřívějším hodnotám by se měla vrátit až v roce 2024, kdy podle odhadu klesne na tři procenta.

„Ekonomika EU se nachází ve zlomovém bodě, kdy se vyrovnáváme s vedlejšími dopady nevyprovokované ruské invaze na Ukrajinu a složité geopolitické situace. Vysoké ceny energií přiživují inflaci, lidé v celé Evropě bojují s rostoucími životními náklady a naše firmy ztrácejí konkurenceschopnost,“ řekl ke zhoršení vyhlídek unijní ekonomiky místopředseda komise Valdis Dombrovskis.