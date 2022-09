Ve Švédsku testují letadla na elektrický pohon. Pojmout by mohla až třicet pasažérů

V hangáru švédské firmy Heart Aerospace konstruují testovací polygon dopravního stroje s označením ES30; základ budoucího letounu pro třicet cestujících na čistě elektrický pohon. „Je velmi nákladné provádět testy nebo dělat chyby na prototypu, protože všechny součásti v takovém prototypu jsou letecké díly. Tady tomu tak ale není,“ vysvětluje firemní konstruktér Guilherme Albuquerque.

Rám ani kokpit ale zatím nejsou určeny k tomu, aby se vznesly přímo k nebi. Konstruktéři jen zkoušejí funkci všech klíčových součástí stroje. Jeho první prototyp by mohl odstartovat v roce 2026. Hnací silou projektu jsou mimořádné ambice zbavit fosilních paliv také leteckou dopravu.

„Pro letectví je to obrovská výzva. A není to nic, co se stane přes noc. Ale věříme, že je to nesmírně důležité. A to, že se to nestane přes noc, neznamená, že to může počkat do zítřka,“ řekl generální ředitel firmy Heart Aerospace Anders Forslund.

Dvě stě kilometrů na jedno dobití

ES30 je konstruován tak, aby uletěl na jedno dobití dvě stě kilometrů. Záložní generátor poháněný tradičním palivem by dolet mohl zdvojnásobit. I přesto, že tyto parametry zdaleka nestačí na konvenční stroje, je o hybrid už v tuto chvíli značný zájem. Ze Spojených států přišly objednávky na dvě stovky kusů a desítky dalších chce Kanada.

„I když stavíme malé letadlo, které má docela omezený dolet a užití většinou pro krátké regionální lety, technologie, kterou vyvíjíme, utvoří základní linii, která nás navede na trajektorii skutečného snížení gigatun emisí oxidu uhličitého,“ věří Forslund.