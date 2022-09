Nesoulad mezi arabskými politiky v Izraeli odrazuje voliče. Těžit by z toho mohl Netanjahu

Ajman Ode, který vede společnou kandidátku Chadaš-Ta'al, představuje radikální levici. Politicky má blízko k palestinskému autonomnímu režimu a jeho pohledu na svět. „On je zároveň nacionalistou a komunistou. Jak to vyvážit? Být komunistou, nebo nacionalistou? A on se rozhodl, že bude obojím,“ charakterizoval Odeho expert na izraelsko-palestinské vztahy z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě Roni Šaked.

Arabští voliči dávají najevo, že jim nejednotnost jejich politické scény vadí. Mohou to dát najevo i tím, že k volbám vůbec nepůjdou. „Je to pořád dokola a nikam to nevede. Je to těžké,“ podotkl volič Fuáda z města Abu Goš.

Volební účast Arabů, kteří tvoří více než pětinu obyvatel Izraele, bývá tradičně nižší, než odpovídá jejich podílu ve společnosti – i proto, že obyvatelé východního Jeruzaléma hlasování z větší části bojkotují. Podle Roniho Šakeda by případná jednotná kandidátka, kterou by podpořili všichni arabští voliči, byla s dvacetiprocentním ziskem třetí nejsilnější stranou v parlamentu.