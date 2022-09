Ukrajina bude útočit tam, kde jsou Rusové slabí, říká politolog

Události v Charkovské oblasti nejsou podle Kříže posledním ukrajinským vítězstvím. „Ukrajina se podle mého soudu bude snažit rozvíjet dál útočné operace tam, kde je to blízko pro ukrajinskou logistiku a daleko pro tu ruskou. Tam, kde je to daleko pro ruské letectvo, kde to bude možné pokrýt ukrajinskou protivzdušnou obranou. Jinými slovy – podle mého soudu Ukrajina bude útočit tam, kde po vyhodnocení zpravodajských informací dospěje k závěru, že jsou Rusové slabí,“ řekl.

Ukrajinci se nyní opatrně blíží do Chersonu. „Chersonská operace podle mého soudu bude mít zhruba takový ráz, jaký můžeme vidět ty poslední dva, tři týdny,“ míní Kříž. Dodal, že cílem ukrajinského velení bylo zbavit Chersonskou oblast těch nejvíce bojeschopných části ruské armády.

„Proto jde celá operace relativně pomalu, i když Ukrajinci postupují a postupně se zmenšuje hloubku perimetru, který tam ruské síly mají,“ řekl.

Podle Kříže mají Rusové problémy s logistickou podporou své trasy. „Jsou pod ukrajinskou palbou, jsou poničené mosty. Po pontonech a přívozu to ani zdaleka není schopno zabezpečit,“ podotkl.

Politolog se zároveň domnívá, že Západ dělá pro Ukrajinu hodně. „A dělá pro ni mnohem víc, než si velká většina analytiků dokázala představit začátkem února tohoto roku,“ uvedl. Podpora je podle něj přiměřeně načasovaná. „A odpovídá potřebám ukrajinských ozbrojených sil a jejich schopnosti jednotlivé zbraňové systémy absorbovat,“ doplnil.