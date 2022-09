Bavorsko a Česko prohloubí bezpečnostní spolupráci. Počet nelegálních překročení společné hranice roste

Do Německa za první polovinu letošního roku vstoupilo bez potřebných dokladů podle spolkového ministerstva vnitra nejméně 36 100 lidí. Počet migrantů se navíc každý měsíc zvyšuje, v lednu jich bylo 4400, v červenci 6900.

Podle odborů letos v červnu spolková policie zaznamenala dva tisíce případů nedovoleného překročení hranic z Česka do Německa, což je meziroční nárůst o 140 procent. Odbory DPolG v tiskovém prohlášení poznamenaly, že v srpnu už to byly tři tisíce případů, a to jen na sasko-české hranici.

Rekordní úroveň migrace

„Bavorsko a Česko budou těsněji spolupracovat v oblastech vnitřní bezpečnosti a také v záchranářství a ochraně před katastrofami,“ přislíbil Herrmann. „Obzvláště důležitá byla pro mého českého kolegu a mě také debata o aktuální imigrační situaci. Počet žadatelů o azyl v Bavorsku v letošním roce je nejvyšší od roku 2016 a na rekordní úrovni je i v Česku,“ dodal.

Šéf DPolG Heiko Teggatz vyzval spolkovou ministryni vnitra Nancy Faeserovou, aby kvůli zhoršující se migrační situaci obnovila trvalou ostrahu hranic s Českem. Takový krok sice spolkové ministerstvo vnitra neplánuje, nevylučuje ale častější namátkové kontroly.