Vašeho otce nezabil Arab, ale terorista, vysvětlovala dcerám vdova po izraelském olympionikovi

„Říká se, že čas hojí rány. Jenže čas nehojí rány. Říkám vám to z osobní zkušenosti a pocit osobní ztráty je něco, co mnoho lidí zde v Izraeli zná. Bylo to padesát let bolesti, zkoumání a prověřování a pocitu, že jsem byla po padesát let klamána,“ popisuje osobní tragédii Romanová.

Pro Josepha Romana byly Hry životním snem, jeho manželka tehdy zůstala doma se třemi dcerami. Své ženě před odletem sportovec slíbil, že je to naposledy, co ji nechává samotnou. Zprávu o teroristickém útoku zjistila 5. září 1972 ráno.